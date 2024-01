Крипто Сейф

Новости

RWA-проект Dinari привлек $10 млн по итогам seed-раунда

Платформа токенизации «активов реального мира» (RWA) Dinari закрыла раунд посевного финансирования в размере $10 млн. In Q4 2023, we closed a total of $10 million in seed funding! Thanks to our investors