Крипто Сейф

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Атаки хакеров из КНДР на крипторынок стали менее прибыльными

За 2023 год северокорейские хакеры в результате 20 взломов похитили криптовалюты на сумму около $1 млрд, тогда как в 2022 году 15 киберинцидентов принесли им $1,7 млрд. Об этом сообщила аналитическая фирма Chainalysis.