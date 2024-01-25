Крипто Сейф

Новости
SEC отложила решение по спотовому Ethereum-ETF от BlackRock
SEC отложила решение по спотовому Ethereum-ETF от BlackRock до 10 марта. Глава ведомства Гэри Генслер призвал не создавать ажиотаж вокруг инструмента, сославшись на «ограниченную» регистрацию схожего продукта
Новости
CommEX разрешила размещать P2P-объявления всем пользователям
С 25 января криптовалютная биржа CommEX допустила всех пользователей к размещению объявлений на P2P-маркетплейсе. Об этом ForkLog сообщили представители платформы. Ранее такая возможность была только у
Новости
Аналитик назвал триггер-цену для панических продаж биткоина
Если первая криптовалюта упадет ниже $38 130, краткосрочные держатели актива окажутся в минусе и попробуют минимизировать потери. Об этом заявил теханалитик под ником Ali.  If #Bitcoin'
Новости
Polygon Labs представила уровень агрегации блокчейнов AggLayer
Компания Polygon Labs разработала решение AggLayer — уровень агрегации, целью которого является соединение блокчейнов на основе доказательств с нулевым разглашением (ZKP). Until now, blockchain scaling
Новости
Атаки хакеров из КНДР на крипторынок стали менее прибыльными
За 2023 год северокорейские хакеры в результате 20 взломов похитили криптовалюты на сумму около $1 млрд, тогда как в 2022 году 15 киберинцидентов принесли им $1,7 млрд. Об этом сообщила аналитическая фирма Chainalysis.
Новости
Coinbase назвала биткоин «мейнстримом» после запуска ETF
Появление спотовых биткоин-ETF в США открыло двери для распространения криптовалюты на более широкую аудиторию, заявили руководители Coinbase Institutional. Об этом сообщает The Block.
Новости
Криптобанк Sygnum привлек $40 млн при оценке $900 млн
Швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum привлек более $40 млн в ходе промежуточного раунда стратегического финансирования под руководством базирующегося в Милане управляющего активами Azimut Holding.
Новости
Nexo потребовала от властей Болгарии возмещения ущерба на $3 млрд
Криптолендинговая платформа Nexo обратилась в ICSID с требованием к властям Болгарии выплатить ей $3 млрд в качестве возмещения убытков, понесенных в ходе прекращенного расследования.
Новости
LocalCoinSwap объявила об уходе с рынков РФ и Венесуэлы
22 января клиенты P2P-платформы LocalCoinSwap из РФ и Венесуэлы получили письма, в которых компания объявила об уходе из этих юрисдикций. Информацию подтвердили в официальном Telegram-чате.
Новости
В Украине подсчитали переданные в суд уголовные дела с упоминанием криптовалют
С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным производствам, так или иначе связанным с различными криптовалютами.
Новости
RWA-проект Dinari привлек $10 млн по итогам seed-раунда
Платформа токенизации «активов реального мира» (RWA) Dinari закрыла раунд посевного финансирования в размере $10 млн. In Q4 2023, we closed a total of $10 million in seed funding! Thanks to our investors
Новости
Артур Хэйес: биткоин упадет ниже $35 000 на фоне «чрезмерной» инфляции
Первая криптовалюта рискует упасть ниже $35 000 из-за глобальных макроэкономических и политических потрясений. Об этом заявил экс-CEO BitMEX Артур Хэйес в новом эссе Yellen or Talkin.
Новости
El Hippo заключил партнерство с Onramp Money в преддверии выпуска NFT-коллекции
Команда проекта El Hippo заключила партнерство с торговой платформой Onramp Money. Сотрудничество позволяет приобрести токен El Hippo (HIPP) за 14 фиатных валют, включая евро и британский фунт.
Новости
Аналитики CoinShares спрогнозировали рост биткоина до $58 700
Одобрение спотового биткоин-ETF и ожидаемый в первой половине 2024 года старт смягчения ФРС монетарной политики приведут к росту стоимости цифрового золота до ~$58 700. Такой прогноз в годовом отчете представили
Новости
Стоимость мем-коинов TRUMP в кошельке Дональда Трампа превысила $1 млн
Стоимость хранящихся в кошельке экс-президента США Дональда Трампа 579 281 TRUMP превысила $1 млн на фоне примерно пятикратного роста в январе, обратили внимание в Arkham Intelligence.
SEC отложила решение по спотовому Ethereum-ETF от BlackRock
CommEX разрешила размещать P2P-объявления всем пользователям
Аналитик назвал триггер-цену для панических продаж биткоина
Polygon Labs представила уровень агрегации блокчейнов AggLayer
Атаки хакеров из КНДР на крипторынок стали менее прибыльными
Coinbase назвала биткоин «мейнстримом» после запуска ETF
Криптобанк Sygnum привлек $40 млн при оценке $900 млн
Nexo потребовала от властей Болгарии возмещения ущерба на $3 млрд
LocalCoinSwap объявила об уходе с рынков РФ и Венесуэлы
В Украине подсчитали переданные в суд уголовные дела с упоминанием криптовалют
RWA-проект Dinari привлек $10 млн по итогам seed-раунда
Артур Хэйес: биткоин упадет ниже $35 000 на фоне «чрезмерной» инфляции
El Hippo заключил партнерство с Onramp Money в преддверии выпуска NFT-коллекции
Аналитики CoinShares спрогнозировали рост биткоина до $58 700
Стоимость мем-коинов TRUMP в кошельке Дональда Трампа превысила $1 млн
Крипто новости
sec-отложила-решение-по-спотовому-ethereum-etf-от-blackrock Новости
SEC отложила решение по спотовому Ethereum-ETF от BlackRock
00
SEC отложила решение по спотовому Ethereum-ETF от BlackRock
Крипто Сейф
commex-разрешила-размещать-p2p-объявления-всем-пользователям Новости
CommEX разрешила размещать P2P-объявления всем пользователям
00
С 25 января криптовалютная биржа CommEX допустила всех
Крипто Сейф
Аналитик-назвал-триггер-цену-для-панических-продаж-биткоина Новости
Аналитик назвал триггер-цену для панических продаж биткоина
00
Если первая криптовалюта упадет ниже $38 130, краткосрочные
Крипто Сейф
polygon-labs-представила-уровень-агрегации-блокчейнов-agglayer Новости
Polygon Labs представила уровень агрегации блокчейнов AggLayer
00
Компания Polygon Labs разработала решение AggLayer
Крипто Сейф
Атаки-хакеров-из-КНДР-на-крипторынок-стали-менее-прибыльными Новости
Атаки хакеров из КНДР на крипторынок стали менее прибыльными
00
За 2023 год северокорейские хакеры в результате 20
Крипто Сейф
coinbase-назвала-биткоин-«мейнстримом»-после-запуска-etf Новости
Coinbase назвала биткоин «мейнстримом» после запуска ETF
00
Появление спотовых биткоин-ETF в США открыло двери
Крипто Сейф
Криптобанк-sygnum-привлек-$40-млн-при-оценке-$900-млн Новости
Криптобанк Sygnum привлек $40 млн при оценке $900 млн
00
Швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum
Крипто Сейф
nexo-потребовала-от-властей-Болгарии-возмещения-ущерба-на-$3-млрд Новости
Nexo потребовала от властей Болгарии возмещения ущерба на $3 млрд
02
Криптолендинговая платформа Nexo обратилась в ICSID
Крипто Сейф
localcoinswap-объявила-об-уходе-с-рынков-РФ-и-Венесуэлы Новости
LocalCoinSwap объявила об уходе с рынков РФ и Венесуэлы
02
22 января клиенты P2P-платформы LocalCoinSwap из РФ
Крипто Сейф
В-Украине-подсчитали-переданные-в-суд-уголовные-дела-с-упоминанием-криптовалют Новости
В Украине подсчитали переданные в суд уголовные дела с упоминанием криптовалют
03
С 2014 года в Единый государственный реестр судебных
Крипто Сейф
rwa-проект-dinari-привлек-$10-млн-по-итогам-seed-раунда Новости
RWA-проект Dinari привлек $10 млн по итогам seed-раунда
01
Платформа токенизации «активов реального мира» (RWA)
Крипто Сейф
Артур-Хэйес:-биткоин-упадет-ниже-$35-000-на-фоне-«чрезмерной»-инфляции Новости
Артур Хэйес: биткоин упадет ниже $35 000 на фоне «чрезмерной» инфляции
02
Первая криптовалюта рискует упасть ниже $35 000 из-за
Крипто Сейф
el-hippo-заключил-партнерство-с-onramp-money-в-преддверии-выпуска-nft-коллекции Новости
El Hippo заключил партнерство с Onramp Money в преддверии выпуска NFT-коллекции
01
Команда проекта El Hippo заключила партнерство с торговой
Крипто Сейф
Аналитики-coinshares-спрогнозировали-рост-биткоина-до-$58-700 Новости
Аналитики CoinShares спрогнозировали рост биткоина до $58 700
01
Одобрение спотового биткоин-ETF и ожидаемый в первой
Крипто Сейф
Стоимость-мем-коинов-trump-в-кошельке-Дональда-Трампа-превысила-$1-млн Новости
Стоимость мем-коинов TRUMP в кошельке Дональда Трампа превысила $1 млн
02
Стоимость хранящихся в кошельке экс-президента США
Крипто Сейф
Экономисты-РФ-предложили-отключать-майнеров-при-энергодефиците Новости
Экономисты РФ предложили отключать майнеров при энергодефиците
01
В Высшей школе экономики (ВШЭ) предложили принудительно
Крипто Сейф
«Конфиденциальность-—-не-преступление»:-разработчики-tornado-cash-начали-сбор-пожертвований Новости
«Конфиденциальность — не преступление»: разработчики Tornado Cash начали сбор пожертвований
01
Соучредители Tornado Cash Роман Шторм и Алексей Перцев
Крипто Сейф
Аналитики-отметили-смещение-интереса-к-альткоинам-после-одобрения-etf Новости
Аналитики отметили смещение интереса к альткоинам после одобрения ETF
01
Одобрение спотовых биткоин-ETF стало классическим событием
Крипто Сейф
macos-малварь-уличили-в-установке-зараженных-биткоин-кошельков Новости
macOS-малварь уличили в установке зараженных биткоин-кошельков
01
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили малварь
Крипто Сейф
finra-выявила-нарушения-в-70%-рекламных-сообщений-о-криптоактивах Новости
FINRA выявила нарушения в 70% рекламных сообщений о криптоактивах
01
По результатам целевого исследования FINRA обнаружила
Крипто Сейф
Команда-pontem-запустила-ориентированного-на-криптовалюты-чат-бота Новости
Команда Pontem запустила ориентированного на криптовалюты чат-бота
01
Web3-проект Pontem объявил о запуске чат-бота на базе
Крипто Сейф
Военнообязанные-пытались-выехать-из-Украины-за-взятку-в-криптовалюте Новости
Военнообязанные пытались выехать из Украины за взятку в криптовалюте
01
В Украине водитель микроавтобуса за вознаграждение
Крипто Сейф
Фишинг-клиентов-криптофирм-через-взломанный-email-сервис-принес-хакерам-$600-000 Новости
Фишинг клиентов криптофирм через взломанный email-сервис принес хакерам $600 000
02
Провайдер услуг email-маркетинга Mailer Lite стал жертвой
Крипто Сейф
Хестер-Пирс-призвала-одобрить-спотовый-ethereum-etf-без-решения-суда Новости
Хестер Пирс призвала одобрить спотовый Ethereum-ETF без решения суда
03
Спотовые Ethereum-ETF не требуют судебного процесса
Крипто Сейф
Airdrop
zetachain-проведет-аирдроп-для-участников-тестнета
Airdrop
ZetaChain проведет аирдроп для участников тестнета
02
Сфокусированная на интероперабельности
Крипто Сейф
coincall-проведет-аирдроп-токена-call
Airdrop
Coincall проведет аирдроп токена CALL
02
Криптодеривативная платформа Coincall
Крипто Сейф
Airdrop
Пошаговая инструкция по Лаунчпулу Manta (MANTA)
04
(да, это просто раздача новых монет
Крипто Сейф
Airdrop
Subsquid: новый токенсейл на Coinlist
03
Платформа Coinlist анонсирует 
Крипто Сейф
Airdrop
XAI на Binance Launchpool: зарабатываем токены за стейкинг BNB, TUSD и/или FDUSD
08
XAI — это Layer3 блокчейн
Крипто Сейф
Крипта, Крипто сервисы
Крипта
Сводная Таблица Анализа Топ-10 Криптовалютных Бирж
06
# Биржа Оценка Объем торгов (24h) Коэф. Ликвидности Еженед.
Крипто Сейф
Крипто сервисы
Dropstab – сервис управления криптоинвестициями
013
Dropstab — это многофункциональный сервис, предназначенный
Крипто Сейф
Крипта
В чем проблемы главной криптовалюты и какое будущее у Биткоина
08
1. Непонятность для масс С момента своего появления
Крипто Сейф
Портфель
Портфель
Крипто портфель 25.01.2024 – первое подведение итогов
02
Вчера докупил биткоина и вот так
Крипто Сейф
Портфель
Портфель 24.01.2024
03
Снова отвалились гугл таблицы
Крипто Сейф
Портфель
Портфель 23.01.2024
02
Так выглядит портфель на сегодня
Крипто Сейф
Портфель
Портфель 22.01.2024
03
Перестала работать гугл таблица
Крипто Сейф
Портфель
Портфель 21.01.2024
02
Добавлено 2 монеты XRP и SHIB и
Крипто Сейф
Портфель
Портфель 11.01.2024
04
Портфель пока не пополнялся и монет
Крипто Сейф
Портфель
Дашборды
09
Для тех кто подписан на Boosty
Крипто Сейф
Портфель
Портфель на 09.01.2024
04
До 20 числа портфель пополняться
Крипто Сейф
Портфель
Портфель на 08.01.2024
03
Больше конкретики можно будет увидеть
Крипто Сейф